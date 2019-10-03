Şanlıurfa'daki silahlı saldırıda 3 kişi öldü

03.10.2019 16:52

Şanlıurfa'da 'Beyaz Toros'a düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa-Mardin kara yolunun Osmanbey Yerleşkesi yakınlarında 63 YV 162 plakalı otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

BEYAZ TOROS'TA CİNAYET

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, araçtaki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi, inceleme başlattı. Ölenlerin kimliklerinin tespiti ve saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

BEYAZ TOROS

'Beyaz Toros' arabası 1990'lı yıllarda oldukça duyulan bir otomobildi. Özellikle Güneydoğu'daki faili meçhul cinayetlerde devriye aracı olarak kullanılıyordu. Faili meçhul olaylarla bilinen 'Beyaz Toros', suikast arabası olarak hafızalarda yer edindi.

Kaynak: AA