Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

ŞANLIURFA'da, iki aile arasında tarladan yol geçirilmesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Sinan Biçkan (50) öldü, 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
16.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:24

ŞANLIURFA'da, iki aile arasında tarladan yol geçirilmesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Sinan Biçkan (50) öldü, 4 kişi yaralandı.

Üçkuyu Mahallesi'nde Biçkan ve Zarman ailelerinin bireyleri arasında tarladan yol geçirme meselesi nedeniyle öğle saatlerinde tartışma çıktı. Diğer aile bireylerinin de katılımıyla tartışma, tabanca ve tüfeklerin de kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada, Cennet Zarman, Abdülhamit Biçkan, Sinan Biçkan, Halil Mai ile Hasan Mai yaralandı. Kavga sırasında çok sayıda ev ve araca da kurşun isabet etti. Kavga, jandarmanın müdahalesi ile sonlandırıldı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Sinan Biçkan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralıların 2'sinin de durumunun ağır olduğu bildirildi.

Mahallede geniş önlem alan jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı saptanan 7 kişiyi gözaltına aldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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