Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Sonar - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Dilara K. (22) idaresindeki 63 ACR 618 plakalı otomobil eski Halfeti yolunda virajı alamayarak şarampole devrildi.

Aracın içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sonar

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