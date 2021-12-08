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Şanlıurfa'da mobil ekiplerin kırsal mahallerde aşı çalışması devam ediyor

Şanlıurfa'da mobil ekiplerin kırsal mahallerde aşı çalışması devam ediyor
AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da kırsal mahallelerde mobil ekiplerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları devam ediyor.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kırsal mahallelerde mobil ekiplerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Suruç İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil ekipleri, kapı kapı dolaşarak özellikle ilçe merkezine gitmekte zorlanan vatandaşların aşılarını tamamlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Abdullah Solmaz, salgınla mücadeledeki en önemli aracın aşı olduğunu belirtti.

Aşı çalışmalarının bütün hızıyla devam ettiğini kaydeden Solmaz, "Suruç ilçesinde bugün, 15 ekip 45 sağlık çalışanı ile kırsal mahallelerde aşı çalışması yaptık. Ekiplerimiz, Suruç halkına aşı konusunda doğru bilgilendirme yaparak aşı olmaları konusunda telkinde bulundu. Aşılama süreci ve pandemide gösterilen özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da mobil ekiplerin kırsal mahallerde aşı çalışması devam ediyor

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AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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