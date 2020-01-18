Şanlıurfa'da karne günü kaybolan kardeşler bulundu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, dün saat 08.30 sıralarında karnelerini aldıktan sonra kaybolan Melike Baturalp ve kardeşi Bünyamin Baturalp sağ olarak bulundu. Polis eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilen çocuklar ailelerine teslim edilecek.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, dün karnelerini aldıktan sonra eve dönmeyen 2 kardeş kent merkezinde bulundu.
AİLE ÇOCUKLARI BULAMAYINCA POLİSE HABER VERİLDİ
Abdalağa Mahallesi'ndeki Yunus Emre Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Medine ve 5'inci sınıf öğrencisi Bünyamin Baturalp kardeşler, dün karnelerini aldıktan sonra eve dönmedi. Bir süre kendi imkanlarıyla çocuklarını arayan aile, sonuç alamayınca durumu polise bildirdi. Okulun çevresinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kardeşlerin Siverek-Şanlıurfa kara yolu yönünde ilerlediğini tespit ederek, arama çalışmasını bu istikamette yoğunlaştırdı.
ÇOCUKLAR KENT MERKEZİNDE BULUNDU
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, Baturalp kardeşleri kent merkezindeki Topçu Meydanı'nda gezerken buldu.Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Medine ve Bünyamin Baturalp kardeşler, daha sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
"KARNEMİZ KÖTÜ DİYE KAÇTIK"
Hastane çıkışında abla Medine Baturalp, gazetecilerin "Neden evden kaçtınız" şeklindeki sorusuna, "Karnemiz çok kötü olduğu için" diye yanıt verdi. Geceyi bir binan giriş katındaki merdiven arasında yatarak geçirdikleri öğrenilen çocukların çok üzgün oldukları görüldü. Müjdeli haber çocukların Siverek'te yaşayan ailesine haber verilmesi üzerine yakınları Şanlıurfaya geldi.
Haber Videosu: Şanlıurfa'da karne günü kaybolan kardeşler bulundu
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Böyle baba mı olur ... Cocuklarınnhaline bak ya vicdansızCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Allah diğer kayıp ailelerine de yardım etsin.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Kimbilir babalari nasil dövuyorsa kacmislar iste, yine döver diye.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Canlarim. ...korkutmayin cocuklari konuşun onlarla anlatın iyiyi ve kötüyü. Sonuçları çok daha vahim olabilirdi. Dışarda sapık çok. ..Allah korumuş ....Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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kimse çocuklarının karnesi kötü geldigi için kızmasınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Çok üzüldüm canlarim benim, bence milli eğitim bakanı çocuklarla özel olarak ilgilenmeli, üzülen minik kalplerini sevindirmeli, ailesine çocuklarını bu duruma düşürdükleri için de destek olmalı ve Öğretmenleride bu durumdan çok ders çıkarmalı.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır