Şanlıurfa'da hijyen kurallarına uymayan 5 işletme mühürlendi

Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, yaptığı denetimlerde kurallara uymayan 5 işletmeyi mühürledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, gıda satışı yapan iş yerlerinin hijyen standartlarını korumasını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bahçelievler Mahallesi'ndeki restoran ve lokantaların başta mutfakları olmak üzere hijyen ve temizlik denetimlerini yapan ekipler, bazı işletmelerin gıda ürünlerini açıkta koruduğunu tespit etti.

Bu kapsamda ekipler, halk sağlığını korumaya yönelik restoran ve lokantalara yönelik yaptığı denetimle hijyen kurallarına uymayan 5 işletmeyi mühürledi.

Ekipler tarafından vatandaşların sağlığını tehdit edecek şekilde ürünleri saklayan ve hijyen koşullarını sağlamadığı tespit edilen 9 lokanta hakkında ise para cezası uygulandı.