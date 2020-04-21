İkiz kardeşlerin acı sonu! 4'üncü kattan beton zemine çakılarak can verdiler
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Karaköprü, Şanlıurfa, Sabah, 3. Sayfa

İkiz kardeşlerin acı sonu! 4'üncü kattan beton zemine çakılarak can verdiler

Şanlıurfa'da 2 yaşındaki ikiz kardeşler Ravza ve Rümeysa Demir, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin açık olan penceresinden beton zemine düşerek feci şekilde can verdi.

21.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:43
İkiz kardeşlerin acı sonu! 4'üncü kattan beton zemine çakılarak can verdiler

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde açık olan pencerenin kenarında oyun oynayan 2 yaşındaki ikiz kardeşler, 5 katlı binanın 4'üncü katından beton zemine düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evin açık olan penceresinin kenarında oyun oynayan 2 yaşındaki ikiz kardeşler Ravza ve Rümeysa Demir, pencereden kendilerini sarkıttıkları sırada dengelerini kaybedip beton zemine çakıldı. Çocukların düştüğünü görenler sağlık ekiplerine haber verdi.

BİRİ OLAY YERİNDE DİĞERİ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine giden sağlık ekipleri, kardeşlerden Ravza'nın hayatını kaybettiğini belirlerken Rümeysa ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahale ettiği Rümeysa da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OTOPSİ YAPILACAK

Ravza'nın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından, Rümeysa'nın cenazesi ise hastaneden alınarak otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İkiz kardeşlerin acı sonu! 4'üncü kattan beton zemine çakılarak can verdiler

Kaynak: İHA

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