Şanlıurfa'da, devrilen motosikletin sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şanlıurfa'da, devrilen motosikletin sürücüsü öldü

09.03.2021 15:58 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:02
Şanlıurfa'da, devrilen motosikletin sürücüsü öldü

ŞANLIURFA'da kontrolden çıkıp devrilen motosikletin sürücüsü Mustafa Gürbüz (50), hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da kontrolden çıkıp devrilen motosikletin sürücüsü Mustafa Gürbüz (50), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Karaali Mahallesinde meydana geldi. Evine giden Mustafa Gürbüz yönetimindeki 63 DZ 786 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Başında kask bulunmayan Gürbüz, yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mustafa Gürbüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.Gürbüz'ün cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Cahit Özkan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Hakan Yılmaz Şevket Çoruh Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Arda Turan Ünal Karaman Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Fatih Terim Nazmi Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da, devrilen motosikletin sürücüsü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 16:06:44. #1.15#
title