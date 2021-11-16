ŞANLIURFA'DA ÇİZGİLİ SIRTLANLAR KAMERAYA TAKILDI - Haberler
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ŞANLIURFA'DA ÇİZGİLİ SIRTLANLAR KAMERAYA TAKILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, nesli tehlike altındaki iki çizgili sırtlan kırsal alanda beslenirken güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

ŞANLIURFA'da, nesli tehlike altındaki iki çizgili sırtlan kırsal alanda beslenirken güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan iki çizgili sırtlan, Esemkulu Mahallesi kırsalındaki merada beslenirken görüntülendi. Bölgedeki güvenlik kameralarından görüntülenmelerinin ardından mahalle sakinleri meraya sırtlanlar için yiyecek bıraktı.

ŞANLIURFA'DA ÇİZGİLİ SIRTLANLAR KAMERAYA TAKILDI

ŞANLIURFA'DA ÇİZGİLİ SIRTLANLAR KAMERAYA TAKILDI

ŞANLIURFA'DA ÇİZGİLİ SIRTLANLAR KAMERAYA TAKILDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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