ŞANLIURFA'DA ÇİZGİLİ SIRTLANLAR KAMERAYA TAKILDI

ŞANLIURFA'da, nesli tehlike altındaki iki çizgili sırtlan kırsal alanda beslenirken güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan iki çizgili sırtlan, Esemkulu Mahallesi kırsalındaki merada beslenirken görüntülendi. Bölgedeki güvenlik kameralarından görüntülenmelerinin ardından mahalle sakinleri meraya sırtlanlar için yiyecek bıraktı.