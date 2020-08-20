Şanlıurfa'da boz fıstık hasadı sürüyor
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Şanlıurfa'da boz fıstık hasadı sürüyor

ŞANLIURFA'da, çoğunlukla baklava ve tatlı yapımında kullanılan boz fıstıkta hasat sürüyor.

Şanlıurfa'da boz fıstık hasadı sürüyor
20.08.2020 09:23 | Son Güncelleme: 20.08.2020 09:41

ŞANLIURFA'da, çoğunlukla baklava ve tatlı yapımında kullanılan boz fıstıkta hasat sürüyor. Sabah saatlerinde bahçeye gidenlerin topladığı boz fıstık; tesislerde kabuk, dal ve çöplerinden ayrılarak, satışa sunuluyor. 

Bölge halkının 'yeşil altın' olarak isimlendirdiği fıstığın içi yeşil olan ve 'boz' olarak adlandırılan ilk ürününün hasadı sürüyor. Fıstığın ilk döneminde toplanan boz fıstık; baklava, çikolata ve tatlılarda kullanılıyor. Hasadın sürdüğü kentte yüzlerce kişi, sabah erken saatlerde fıstık bahçesine gidiyor. Öğle saatlerine kadar çalışanların topladıkları fıstıklar, daha sonra tesislere götürülüyor ve burada kabuk, dal ve çöplerinden ayrılıyor.

Kentte fıstık tesisi işletmecisi Celal Kaya, bu yıl fıstık rekoltesinin yüksek olduğunu söyledi. Bahçelerden toplanan fıstıkların daha sonra tesise getirildiğini ve bu yıl yoğunluk yaşandığını anlatan Kaya, "Bu yılın 'var yılı' olması ve yüksek rekolte nedeniyle yoğunluk var. İnsanlar bahçelerinden topladıkları boz fıstığı buraya getiriyor. Temizleyerek kurumaya bırakıyoruz" dedi.

Öte yandan bahçelerde günlük fıstık toplama işine katılanlar, günlük 50- 60 TL yevmiye alıyor.

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Kaynak: DHA

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