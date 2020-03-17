Şanlıurfa'da bir grup, Diyanet'in kararına uymayıp cemaatle namaza devam edeceğini açıkladı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dün aldığı cuma ve vakit namazlarına ara kararına uymayan Şanlıurfa Hacı Hamdi Kayısı Camii cemaati, Diyanet'in kararına uymadıklarını ve birlikte namaz kılmaya devam edeceklerini söyledi.

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için Diyanet İşleri Başkanlığı, cuma ve vakit namazlarının cemaatle kılınmasına ara verildiğini açıklamasına rağmen Şanlıurfa Eyyübiye'de bulunan Hacı Hamdi Kayısı Camii'nde bir grup, camiye gitmeye devam edeceklerini ifade etti.

Dünyayı saran koronavirüsü Türkiye'de de 47 kişide tespit edildi. Devlet yetkilileri de salgınının daha fazla yayılmasını önlemek için üst üste tedbirler alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da camilerde cuma namazı ve vakit namazlarının cemaatle kılınmasına ara verildiğini açıkladı.

"DİYANET'İN KENDİ ŞAHSİ FİKRİDİR"

Ancak tahmin edileceği üzere Diyanet'in bu kararına uymayanlar çıktı. Şanlıurfa Eyyübiye'deki Hacı Hamdi Kayısı Camii'nin cemaatinden bir grup cemaatle namaz kılmaya devam edeceklerini açıkladı. Kanal Urfa mikrofonlarına konuşan cemaatten bir kişi "Allah cemaatle namazı emretmişse korona değil koronanın hası gelse bile biz inşallah cemaatle namaz kılmaya devam edeceğiz. Diyanet'in kendi şahsi fikridir uymayacağız" diye konuştu. Cemaatten başka biri "Allah'ın verdiği canı yalnız Allah alır. Biz ondan dolayı korkmuyoruz virüsten. Her zaman camiye geleceğiz" derken bir başkası ise "Keşke camide ölsem" dedi.