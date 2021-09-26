Şanlıurfa'da 8 bin tarihi sikke ve dini kitap ele geçirildi - Haberler
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Şanlıurfa'da 8 bin tarihi sikke ve dini kitap ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da 8 bin tarihi sikke ve dini kitap ele geçirildi

ŞANLIURFA'da tarihi eser kaçakçılıklara yönelik düzenlenen operasyonda 8 bin sikke ve dini kitap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da tarihi eser kaçakçılıklara yönelik düzenlenen operasyonda 8 bin sikke ve dini kitap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tarihi eser kaçakçılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haliliye Mahallesi'nde şüphelilerin adresine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 8 bin sikke ile Hazreti İsa'nın melekler tarafından göğe yükselişinin anlatıldığı belirtilen dini kitap ele geçirildi. Tarihi eserlere el koyan jandarma Y.Y., İ.Y. ve D.B.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı sikkeler ile kitap müze müdürlüğüne teslim edildi.


Şanlıurfa'da 8 bin tarihi sikke ve dini kitap ele geçirildi

Şanlıurfa'da 8 bin tarihi sikke ve dini kitap ele geçirildi

Şanlıurfa'da 8 bin tarihi sikke ve dini kitap ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Son Dakika Haberleri
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