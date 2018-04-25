Şanlıurfa'da 2 Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halil Arslan idaresindeki 27 JB 020 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Suruç bağlantı yolunda Mehmet Paşa Demirbilek'in kullandığı 63 FB 414 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.