Sanko Ortaokulu Öğrencisi Atıcılıkta İl İkincisi Oldu
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Sanko Ortaokulu Öğrencisi Atıcılıkta İl İkincisi Oldu

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Okullar Arası Atıcılık Müsabakası”nda SANKO Ortaokulu öğrencisi Murat Efe Karaduman il ikincisi oldu.

Sanko Ortaokulu Öğrencisi Atıcılıkta İl İkincisi Oldu

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Okullar Arası Atıcılık Müsabakası"nda SANKO Ortaokulu öğrencisi Murat Efe Karaduman il ikincisi oldu.

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Atış Poligonunda düzenlenen müsabakada, SANKO Ortaokulu öğrencisi Murat Efe Karaduman 10 metre havalı tabanca yarışında 321 puan alarak il ikinciliği madalyasını aldı. - GAZİANTEP

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