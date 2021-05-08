Sangal Esports Case maçına saatler kaldı!

Maça son 3 saat.

Ülkemizi uluslararası alanda başarılı bir şekilde temsil eden Sangal Esports Case karşılaşması başlıyor.

Elisa Invitational Summer 2021 Regionals turnuvasında oynanacak karşılaşma saat 18: 00'de başlayacak. BO3 üzerinden oynanacak karşılaşmanın haritaları ise henüz belirlenmedi. Maçın yayını ise üç kanal üzerinden yapılacak. Kanallar sırasıyla , ve Twitch kanalı.

İsterseniz kadrolara ve diğer detaylara birlikte göz atalım. İki takımın maça çıkacağı muhtemel kadro şu şekilde:

Sangal Esports

MAJ3R

paz

ngiN

l0gicman

S3NSEY

Case

land1n

dzt

deiboNi

yepz

n1ssim

İki takımın öne çıkan oyuncuları ise paz ve n1ssim.

BİLMENİZ GEREKENLER

Sangal Esports oynadığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Temsilcimizin oynadığı maçlar ise geçmişten günümüze sırasıyla EC Brugge (2-0), UMX (2-0W), EC Brugge (2-1), PACT (2-1), AGO (2-0).

Case de oynadığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Organizasyonun oynadığı maçlar ise geçmişten günümüze sırasıyla Copenhagen Flames (2-0), Lyngby Vikings (2-0), Young Ninjas (2-0W), AGO (2-0), Movistar Riders (2-1).

CS: GO Bet oranlarına göz attığımızda ise Sangal Esports favori takım oluyor.

Sangal Esports ve Case daha önce 3 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda 2 kez Sanga ve 1 kez Case kazandı.

Kaynak: Playerbros