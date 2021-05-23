Sangal Esports AGF Esport ile karşı karşıya geliyor

Sangal Esports'a (sangalgg) AGF Esport karşısında başarılar diliyoruz!

Ülkemizi uluslararası espor arenasında başarıyla temsil eden Sangal Esports CS: GO takımı Elisa Invitational Summer 2021 Regionals turnuvasında AGF Esport ile karşılaşıyor. Sangal Esports AGF Esport karşılaşması bugün saat 21.00'da başlıyor. BO3 üzerinden oynanacak olan karşılaşmada Sangal ekibi galip gelirse ana turnuvaya çıkmaya hak kazanacak.

Elisa Invitational Summer 2021 Regionals turnuvasında ilk iki rauntta Case ve Apeks takımlarını eleyerek 3. tura çıkmayı başaran temsilcimiz galip gelmesi halinde Elisa Invitational Summer 2021 ana turnuvasında mücadele etmeye hak kazanacak. Oynadığı son 5 maçta yalnızca iki galibiyet almayı başarabilen ekibimiz bu karşılaşmada CS: GO Bet oranlarında favori gösteriliyor. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyenler canlı yayın linkine ulaşabilirler. Ana turnuvaya çıkma yolunda temsilcimiz Sangal Esports'a Playerbros ekibi olarak başarılar diliyoruz!

https://twitter.com/sangalgg/status/1396495821974159362's=20

İlginizi Çekebilir Açıklaması

Kaynak: Playerbros