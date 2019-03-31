Sandıktan 'Beşiktaş' Çıktı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde oy kullanılan sandıklardan birinden 'Beşiktaş' yazılı oy pusulası çıktı. Antalya'da 1 milyon 708 bin seçmenin 5 bin 457 sandıkta oylarını kullanmasının ardından sandıklardan ilginç bir oy pusulası çıktı. Muratpaşa ilçesindeki Merkez Ortaokulunda 2497 nolu sandıkta bir seçmen Büyükşehir Belediyesi adayları kısmına "BEŞİKTAŞK' yazarak oy kullandı. Oy sandık kurulu tarafından geçersiz sayıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA