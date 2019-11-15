Sandıklı'da "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası
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Sandıklı'da "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası

Sandıklı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde fidan dikim etkinliğine katılan öğrencilere isimleri yazılı olan sertifikaları verildi.

15.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 15.11.2019 14:56
Sandıklı'da

ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "" seferberliği çerçevesinde fidan dikim etkinliğine katılan öğrencilere isimleri yazılı olan sertifikaları verildi.


Sandıklı Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 2/B sınıfından 32 öğrenciye ağaç dikim seferberliğine katıldıkları için Sandıklı Orman İşletme Şefi Erdi Hanğişi tarafından okulda sertifikaları verildi.


Fidan dikim etkinliğine, yoğun katılım olduğu belirtilirken sertifika verilen öğrencilere teşekkür edildi.

Kaynak: AA
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