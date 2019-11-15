Sandıklı'da "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası
Sandıklı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde fidan dikim etkinliğine katılan öğrencilere isimleri yazılı olan sertifikaları verildi.
Sandıklı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde fidan dikim etkinliğine katılan öğrencilere isimleri yazılı olan sertifikaları verildi.
Sandıklı Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 2/B sınıfından 32 öğrenciye ağaç dikim seferberliğine katıldıkları için Sandıklı Orman İşletme Şefi Erdi Hanğişi tarafından okulda sertifikaları verildi.
Fidan dikim etkinliğine, yoğun katılım olduğu belirtilirken sertifika verilen öğrencilere teşekkür edildi.