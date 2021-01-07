Yalova'da sandalla açıldığı denizde kaybolan kişiyi arama çalışmasına ara verildi
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Yalova'da sandalla açıldığı denizde kaybolan kişiyi arama çalışmasına ara verildi

07.01.2021 19:29 | Son Güncelleme: 07.01.2021 20:04

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinden sandalla denize açıldıktan sonra kaybolan Ümit Çakmak (29) için başlatılan arama çalışmalarına ara verildi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinden sandalla denize açıldıktan sonra kaybolan Ümit Çakmak (29) için başlatılan arama çalışmalarına ara verildi.

Sabah saatlerinde yeniden bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi ve AFAD ekipleri, sahil bölümü, deniz yüzeyi ve su altında çalışıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, dün saat 00.45 sularında gelen ihbarın ardından ekiplerin "Polis1" ve "Polis2" botlarıyla bölgeye ulaştığı bildirildi.

Su alan "Aşkım" adlı teknedeki E.Ü. ve S.B'nin kurtarıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Beyanlara göre arkadaşları Ümit Çakmak'ın yaklaşık 1 saat önce denize açıldığını, geri dönmemesi üzerine kişiyi aramak için sahile geldiklerinde denizde 'imdat' sesini duyarak arkadaşlarını kurtarmak için suya açıldıklarını bildirmişlerdir. Bunun üzerine olay yerinde su üstü ve altı aramaları yapılmıştır. Herhangi bir bulguya rastlanılmamış olup su üstü ve altı arama çalışmalarımız devam etmektedir."

Havadan helikopter desteği verilen aramalarda, karadan sahil bölümünü güvenlik birimleri kontrol ederken, dalgıçlar ise su altında aramalarını sürdürdü.

Akşam saatlerine kadar geniş bir alanda yapılan arama çalışmalarına, karanlığın çökmesiyle birlikte yarına kadar ara verildi.

Arama çalışmalarını takip eden Ümit Çakmak'ın eşi Kardelen Çakmak, gazetecilere, şimdiye kadar herhangi bir sonuca ulaşılmadığını ifade etti.

Havanın kararması ve denizin dalgalı olması nedeniyle çalışmalara ara verildiğini vurgulayan Çakmak, şöyle konuştu:

"Yarın devam edecek ama biz Ümit'i birinin bulduğundan, sakladığından şüpheleniyoruz. Lütfen gören, duyan birileri varsa bize, polise ulaşsın. 'Belki biri bulmuştur, bir kayalığa sıkışmıştır' diye her ihtimali düşünüyoruz. Herkesin özen göstermesini istiyoruz. Çok canımız yanıyor. İki arkadaşından şikayetçi olduk. Göz göre göre onu sandalla denize bırakmaları bize göre ölüme bırakmaları gibi bir şeydi."

Teyze Fatmagül Çakır ise çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Ümit Çakmak, geçen salı gecesi sandalla Sahil Mahallesi'nden Marmara Denizi'ne açılmış, Çakmak'ın dönmemesi üzerine arkadaşları E.Ü. ve S.B. tekneyle aramaya çıkmıştı. E.Ü. ve S.B'nin bindiği teknenin su almaya başlaması üzerine ekiplerce kurtarılan bu kişilerin ifadeleri doğrultusunda Ümit Çakmak için arama çalışması başlatılmıştı.

Yalova'da sandalla açıldığı denizde kaybolan kişiyi arama çalışmasına ara verildi
Yalova'da sandalla açıldığı denizde kaybolan kişiyi arama çalışmasına ara verildi
Yalova'da sandalla açıldığı denizde kaybolan kişiyi arama çalışmasına ara verildi
Yalova'da sandalla açıldığı denizde kaybolan kişiyi arama çalışmasına ara verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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