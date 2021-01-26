Sandalla denize açılan otel çalışanından iki gündür haber yok
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Sandalla denize açılan otel çalışanından iki gündür haber yok

26.01.2021 10:30 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:36
Sandalla denize açılan otel çalışanından iki gündür haber yok

Yalova'da arkadaşına ait sandalla açıldığı denizde kaybolan Ümit Çakmak'ı (29), arama-kurtarma çalışması 2'nci günde de devam ediyor.

Yalova'da arkadaşına ait sandalla açıldığı denizde kaybolan Ümit Çakmak'ı (29), arama-kurtarma çalışması 2'nci günde de devam ediyor.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir otelde çalışan Ümit Çakmak, geçen çarşamba gecesi arkadaşına ait sandalla denize açıldı. Çakmak'tan haber alamayan yakınları, polis ve jandarma ekiplerini aradı. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Polisi, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD, Dalış Emniyet Güvenlik Arama ve Kurtarma Timi'nden oluşan ekip, dün sabah Marmara Denizi'nin Çiftlikköy açıklarında arama-kurtarma çalışması başlattı.

Ümit Çakmak'ı arama- kurtarma çalışmaları, 2'nci günde de devam ediyor. Yaklaşık 50 kişilik ekip, karadan ve denizden yürütülen çalışmalarda, Çakmak ve sandalı arıyor. Havadan sahil güvenlik helikopterinin de destek verdiği çalışmaları, Çakmak'ın ailesi ile arkadaşları da takip ediyor.

Gözyaşları içinde eşinden gelecek iyi haberi bekleyen Kardelen Çakmak, "Kendisini arama çalışmaları devam ediyor. Biz umutluyuz. Sandal daha bulunmadı. Henüz hiçbir iz yok. Eşimi gören, duyan olursa lütfen polislere haber versin. Kendisini bekleyen bir ailesi ve çocuğu var" dedi.

Ümit Çakmak'ın teyzesi Fatmagül Çakır da "Birden çıksın gelsin, 'Şaka yaptım teyze' desin. Benim oğlum geri gelsin. Benim çocuğum sağ salim geri gelsin. Diyecek hiçbir şeyim yok. Allah'a sığındım. Allahım geri getirsin oğlumu" diye konuştu.

Kaynak: Tourism Today

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