Son dakika: Sancaktepe'de takla atan otomobilin 50 metre sürüklendiği kaza kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre Sancaktepe'de Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinin önünde virajı alamayan otomobil yol kenarında bulunan mantarlara çaptı.

Sancaktepe'de Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinin önünde virajı alamayan otomobil yol kenarında bulunan mantarlara çaptı. Çapmanın etkisi ile takla atıp 50 metre sürüklenen otomobilin motoru araçtan ayrılarak yolun ortasında kaldı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, gece saat 04.00 sıralarında Sancaktepe Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinin önünde gerçekleşti. İddiaya göre 34 DLY 985 plakalı Peugeot markalı otomobil sürücüsü alkollü şekilde aşırı hız yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü yol kenarında bulunan mantarlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Takla atıp sürüklenen otomobilin motoru yerinden koparak yolun ortasında kaldı. Otomobil içinde bulunan 2 kişi çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıktıktan sonra olay yerinde aracı bırakıp kaçtı.

Otomobilin takla atıp yerde sürüklendiği kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Cüneyt Sevindik - Mustafa Ayabakan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı