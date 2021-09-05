Sancaktepe'de takla atan aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu...O anlar kameralara yansıdı
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Sancaktepe'de takla atan aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu...O anlar kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sancaktepe'de takla atan aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Sancaktepe'de takla atan aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu...O anlar kameralara yansıdı

İSTANBUL - Sancaktepe'de iki yolun kesişiminde karşı karşıya gelen iki otomobil çarpıştı. Otomobillerde biri çarpışmanın etkisiyle takla atarak yan yattı. Kaldırımda yürüyen vatandaş ise takla atıp üzerine doğru sürüklenen otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kaza anı ve yayanın otomobil altında kalmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sancaktepe'de 18 Ağustos tarihinde meydana geldi. Seyir halinde olan iki otomobil, yol kesişiminde karşı karşıya geldi. Otomobillerin yol kesişiminde duramayarak birbirlerine çarpmasıyla kaza meydana geldi. Otomobillerden biri çarpışmanın etkisiyle takla atarak yolda bir süre sürüklendi ardından yolda yan yattı. O sırada kaldırımın kenarından büyüyen bir vatandaş, takla atıp üzerine doğru sürüklenen otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Otomobilin teğet geçtiği vatandaş bir süre olayın şokunu atamayarak aracı izledi. Yan yatan aracın sürücüsünün hafif yaralandığı öğrenildi.

Yol kesişiminde çarpışan araçlardan birinin takla atıp yan yattığı ve yayanın araç altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki aracın çarpışmasıyla araçlardan biri kontrolden çıkıp takla atıyor ve yolda sürüklenip yan yatıyor. O esnada yolda yürüyen bir yaya ise üzerine doğru sürüklenen aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuluyor.

Sancaktepe'de takla atan aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu...O anlar kameralara yansıdı
Sancaktepe'de takla atan aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu...O anlar kameralara yansıdı
Sancaktepe'de takla atan aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu...O anlar kameralara yansıdı
Sancaktepe'de takla atan aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu...O anlar kameralara yansıdı
Sancaktepe'de takla atan aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu...O anlar kameralara yansıdı
Sancaktepe'de takla atan aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu...O anlar kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Uğur

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Sancaktepe'de takla atan aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu...O anlar kameralara yansıdı - Haberler
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