Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalle sakinlerini korkuttu
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Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalle sakinlerini korkuttu

Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalle sakinlerini korkuttu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sancaktepe'de sabah saatlerinde su kanalının üzerinden geçen köprünün demir korkuluklarında iple asılmış bir erkek cesedi bulundu. Boynu kırık olduğu tespit edilen cesetle ilgili inceleme yapıldı.

Sabah saat 08.30 sıralarında çevredekilerin ihbarı ile Abdurrahmangazi Mahallesi'nin içerisinden geçen su kanalındaki köprünün demir korkuluklarında ipe asılmış bir ceset bulundu.

BOYNU KIRILMIŞ

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri, ilk incelemede gencin boynunun kırık olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay Yeri İnceleme ekipleri, ceset üzerinde çalışma yaparken, 30 yaşlarında olduğu belirlenen adamın üzerinden kimlik çıkmadı.

"BİZ SESLERİ DUYUNCA DIŞARI ÇIKTIK"

Çevre sakinleri, "Biz seslerini duyunca dışarıya çıktık. Polis memuru bizi götürüp baktık ama o kişiyi tanımıyoruz. Bu mahallede de oturmuyor" dedi. Polisin kimlik tespit çalışmaları sürerken olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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