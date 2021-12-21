Sancaktepe'de kaza yapan otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı

SANCAKTEPE, İSTANBUL (İHA) - Sancaktepe'de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu araçlardan birisi taklalar atarak metrelerce sürüklendi. Taklalar attıktan sonra ters kalan otomobil sürücüsü yaralandı.

Sancaktepe'de Osmangazi Mahallesi Elmas Sokakta dün yaşanan olayda, 34 FL 2259 plakalı araç sürücüsü Serdar Kaplan, seyir halindeyken yandaki sokaktan karşısına çıkan 10 AAC 983 plakalı Fiat marka araç ile çarpıştı. Kontrolden çıkan 34 FL 2259 plakalı araç taklalar atıp metrelerce sürüklendikten sonra ters vaziyette kaldı. Takla atan araç, sokak üzerinde bulunan bir evin merdivenlerinde durdu. Evin merdivenlerinde ve sokakta o esnada kimsenin bulunmayışı bir facianın yaşanmasını önledi. Ters yatan aracın sürücüsü Serdar Kaplan yaralandı. Diğer araçta bulunan sürücü Enes Yılmaz ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan araçta yaralanan sürücü Serdar Kaplan, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayı gören vatandaşlardan Çetin Yıldırım, "Takla atan araba sokakta ilerliyordu, diğer araç da sokağa çıktı. Takla atan araç hızlı şekilde geldi, diğer araca önden vurdu, kaldırımdan sekerek takla attı. Yaralıyı gördük, ambulans aldı ve götürdü hemen" dedi. - İSTANBUL