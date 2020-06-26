İstanbul'da babasının arabasını kaçıran ehliyetsiz genç, ortalığı birbirine kattı Sancaktepe'de ehliyeti olmayan bir genç, kullandığı araç ile park halindeki 4 araca ve 1 kamyonete çarptı. Olay yerinden kaçan genç, 3 kişiyi kaza sonucu yaraladı.

İstanbul Sancaktepe'de babasının aracını alan 18 yaşından küçük genç, direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerinde park halindeki 4 araca ve seyir halindeki bir kamyonete çarptı. Kaza sonrası genç olay yerinden kaçarken 3 kişide yaralandı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Babasının arabasını kaçıran 18 yaşından küçük genç, kaza yaptı. Kaza sonrası park halindeki araçlarda maddi hasar oluşurken seyir halindeki kamyonet yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonrası cadde adeta cehenneme dönerken olayda 3 kişi yaralandı. Görgü tanıklarının iddiasına göre makas atarak gittiği söylenen genç kazadan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

"MAKAS ATARAK GİDİYORDU"

Kazayı gören bir görgü tanığı "Yukarından çok süratli geliyordu. Fren izi de 100 metre vardı. İlk kamyonete vurdu sonra diğer araçlara. Baya süratliydi makas atarak gidiyordu" dedi.

Kaynak: İHA