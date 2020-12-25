Sancak - Yokluğuna şarkı sözleri! 'Yokluğuna' şarkısı sözleri nedir? Sancak'ın yeni şarkısı hakkında bilgiler!

Sancak'ın yeni parçası "Yokluğuna" dün gece Youtube'da çıktı. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak ediliyor. Peki Sancak 'Yokluğuna' şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sancak'ın "Yokluğuna" şarkı sözleri merak ediliyor. Peki yeni şarkı Yokluğuna sözleri nelerdir? Sancak kimdir? Nereli?

'YOKLUĞUNA' ŞARKI SÖZLERİ

Alışırım sandım yokluğuna, elime yüzüme bulaştı.

Neler neler geldi başıma geçer sandım.

Nerelerde aradım bilsen unuttuğum o kokunu.

Kimler kimler sardı yaramı sen sandım.

Ne istedin benden? Çıkamıyorum evden.

Her gece ölümlerden dönüyorum.

Son isteğim senden, beni kaldır yerden.

İlk defa kendimden korkuyorum.

Yokluğuna yürüdüm ve uzaktan mezarıma baktım.

Yokluğuna dayanabilirim derken kendimi yaktım.

Yokluğuna takılıp yürüdüğün o sokakları bastım.

Yokluğuna sarılıp bu gece sana yaralarımı açtım.

Üzülme yoksun diye yanımda, seni sensiz sevsem de olur.

Çekemediğin günahlarını omuzlarıma koysan da olur.

Üzülme yoksun diye ama ben bir gün iyileşirim diye korkuyorum.

Sarma yaralarımı yeter ki gel razıyım yine kanatsan da olur.

SANCAK 'YOKLUĞUNA' ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Sancak - Yokluğuna şarkısı 24 Aralık Perşembe günü Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 50 bin izlenme ve 10 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkındaki diğer bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Söz & Müzik: Sancak

Düzenleme: Çağlar Kocatepe

Mix: Buğra Kunt & Çağlar Kocatepe

Mastering: Emre Kıral

Yaylılar: İstanbul Strings

Gitar: Caner Güneysu

Tarcüş: Ali Yılmaz

Video & Kurgu: Burak Fatsa