Sanatseverler Kaplanoğlu sineması ile buluştu

'Bir Film Bir Yönetmen Söyleşi ve Film Gösterimi'nin bu ayki konuğu Yönetmen Semih Kaplanoğlu oldu. Moderatörlüğünü Sinema Yönetmeni Enver Gülşen'in yaptığı ve konuk olarak Doç. Dr. Mehmet Ulukütük ve Dr. Akif Hayta'nın yer aldığı programda Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Hasan' filmi izlendi sonrasında filmin okuması yapıldı. Tayyare Kültür Merkezi'nde yapılan etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.

KÜLTÜR SANATTA MARKA KENT

Düzenledikleri kültür sanat programları ile ilçeyi marka kent haline getirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Şehirler beton yapılardan, binalardan, yollardan ibaret değildir. Biz şehre bakınca önce insanı görüyoruz. Hemşehrilerimize dokunacak, mutlu edecek, yaşam kalitelerini yükseltecek işler üretmeye gayret ediyoruz. İnsana dokunmanın en etkili yollarının başında ise şüphesiz ki sanat geliyor. Bu nedenle Yıldırım'ı bir kültür sanat kenti yapma konusunda kararlılıkla çalışıyoruz. İşte bu çalışmalar kapsamında sinemaseverlerimizi alanında uzman isimlerle bir araya getiriyoruz. Gücümüzü vatandaşlarımızın teveccühünden alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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