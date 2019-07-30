Sanatçı Yağız, İbrahim Erkal'ın evini ziyaret etti

Narman Eski Belediye Başkanı Ahmet Yücel İşleyen'in misafiri olarak Narman'a gelen Sanatçı Yağız Kaya, İsmail Bingöl, Mücahit Erkal ve beraberindekiler Narman'ı gezdiler .

Özellikle yaptığı müzikal çalışmalar, çıkardığı albümler ve seslendirdiği türkülerle hafızalara kazınan Yağız Kaya,Türkücü İsmail Bingöl,İbrahim Erkal'ın sesine benzerliği bakımından devamı olarak görülen Mücahit Erkal Narman'ı ziyaret ettiler.

Narman'da bir takım gezilerde bulunan Yağız ve beraberindekiler fantezi müziğin efsanesi İbrahim Erkal'ın yaşadığı evi ziyaret etti. Yağız Kaya, "Şuan boş olan evin giriş kapısındaki tahta kapıyı öperek İbrahim abiyi öpmüş gibi oldum" dedi.

Sanatçılar ve beraberindekiler ilçeden ayrılmadan Ahmet Yücel İşleyen, Oltu taşı gümüş işlemeli birer tespih hediye etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA