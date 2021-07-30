Sanatçı Ferdi Tayfur'un yeni imajını görenler tanımakta güçlük çekti

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Ferdi Tayfur, son imajıyla sosyal medyada gündem oldu. 75 yaşındaki Tayfur, beyazlamış sakalları ve saçlarıyla adeta bambaşka birine döndü.