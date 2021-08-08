Sanatçı Azra Yünlü, yangınla mücadelede yardıma koştu

Muğla'da meydana gelen yangın felaketi sonrası sanatçı Azra Yünlü, bölgeye giderek yangınla mücadelede yardıma koştu.

Muğla'da meydana gelen yangın felaketi sonrası sanatçı Azra Yünlü, bölgeye giderek yangınla mücadelede yardıma koştu.

Muğla'da yaşanan orman yangınlarıyla mücadelede ekiplere destek vermek isteyen sanatçı Azra Yünlü, bölgeye hareket etti. Yangınla mücadelede ekiplere gıda başta olmak üzere çeşitli destek sağlayan Yünlü, çalışmalara bizzat katılarak ekiplerin yanında oldu. Ekipler de ünlü sanatçıya desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı