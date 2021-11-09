Sana Söz nerede çekiliyor? Sana Söz hangi şehirde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı?
Sana Söz, ilk bölümü 2 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, başrollerini Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın yer aldığı senaryosunu Ali Erkan Erzen'in yönetmenliğini ise Şenol Sönmez'in yaptığı dram, polisiye ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisi. Dizinin nerede çekildiği araştırılıyor. Peki, Sana Söz nerede çekiliyor? Dizi hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Sana Söz çekimleri nerede yapıldı? Sana Söz hangi şehirde ve ilçede çekiliyor?
Star TV'nin yeni dizisi Sana Söz bugün başlıyor. Dizinin ilk bölümünde merak edilen konuların başında dizinin çekim yapıldığı yerler oldu. Peki, Sana Söz nerede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor? Sana Söz hangi şehirde ve ilçede çekiliyor? İşte bilgiler...
Ekranların yeni dizisi Sana Söz, İstanbul'da çekiliyor. Sana Söz dizi çekimleri İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yapılmaktadır. Sana Söz dizisi Beşiktaş, Galata gibi mekanlarda çekiliyor.
Star'ın yeni dizisi 'Sana Söz' seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın başrolünü paylaştığı 'Sana Söz'ün merakla beklenen afişi yayınlandı. Dizide, herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif'le O¨mer'in hikayesi seyirci ile buluşacak. İzleyici ile buluşmak için gün sayan Sana Söz'ün afişinde başrol oyuncuları Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer aldı. Erkan Petekkaya ilk kez bir polisi canlandırırken Nehir Erdoğan ise program sunucusu olarak seyircinin karşısına çıkacak. Sana Söz'ün afişi diziye olan merakı artırırken, aynı cinayeti aydınlatmak için iş birliği yapmak zorunda kalan ikili arasında yaşanacaklar şimdiden merak konusu oldu. Başrollerini Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın paylaştığı Star'ın yeni dizisi Sana Söz'ün ilk tanıtımı dün akşam izleyici ile buluştu. Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstlenirken senaryosunu ise Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın'ın kaleme alıyor.'Sana Söz' nefes kesen hikayesi ile yakında Star'da.
Erkan Petekkaya : Ömer Duran
Nehir Erdoğan : Elif Karaca
Serkan Altunorak
Ayça İnci
Hivda Zizan Alp
Orhan Güner
Ferhat Baynal
Yaşar Aydınoğlu
Aslıhan Kapanşahin
Atakan Hoşgören
Selin Genç
Selda Güldükoğlu
Ali Önsöz
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