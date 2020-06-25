San Andreas Fayı film konusu nedir? San Andreas Fayı oyuncuları kimler? San Andreas Fayı filmi hakkında merak edilenler!
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San Andreas Fayı film konusu nedir? San Andreas Fayı oyuncuları kimler? San Andreas Fayı filmi hakkında merak edilenler!

San Andreas Fayı filmi vizyona girdiği tarihten itibaren heyecan ve aksiyon severler tarafından çok beğenildi. San Andreas Fayı filmi hakkında merak edilen detayları haberimizde ele aldık. San Andreas Fayı film konusu nedir? San Andreas Fayı oyuncuları kimler? San Andreas Fayı filmi hakkında merak edilenler!

San Andreas Fayı film konusu nedir? San Andreas Fayı oyuncuları kimler? San Andreas Fayı filmi hakkında merak edilenler!
25.06.2020 16:01 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:05

San Andreas Fayı adlı film konusu, bol aksiyon ve macera dolu sahneleri ile herkes tarafından beğenilerek izlenen yapımlardan biri oldu. San Andreas Fayı filmi hakkında konusu, hikayesi ve oyuncuları hakkında merak edilenleri haberimizde ele aldık.

SAN ANDREAS FAYI FİLM KONUSU NEDİR?

Kötü şöhreti ile bilinen San Andreas Fayı'nın kırılması ile 9 şiddetindeki bir depremle Kaliforniya sallanır. Bir arama kurtarma pilotu ve artık araları pek de iyi olmayan eşi, Los Angeles'tan San Francisco'ya, kızlarını kurtarmak için yola çıkarlar. Ancak, kuzeye yaptıkları bu tehlikeli yolculuk, henüz sadece bir başlangıçtır. Ve ne zaman en kötüsü artık bitti diye düşünseler, daha da kötüsü başlamaktadır

SAN ANDREAS FAYI FİLM OYUNCULAR KİMLER?

Dwayne Johnson

Carla Gugino

Alexandra Daddarion

San Andreas Fayı film konusu nedir? San Andreas Fayı oyuncuları kimler? San Andreas Fayı filmi hakkında merak edilenler!
SAN ANDREAS FAYI
umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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