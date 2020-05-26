Samsung Note 20 Plus Dörtlü Kamerayla Geliyor! İşte Render Görselleri Geçtiğimiz yıl duyurulan Galaxy Note 10 Plus inanılmaz bir ekran ve üstün tasarımla gerçekten başarılıydı.

Geçtiğimiz yıl duyurulan Galaxy Note 10 Plus inanılmaz bir ekran ve üstün tasarımla gerçekten başarılıydı. Şimdi ortaya çıkan Galaxy Note 20 Plus'ın yüksek kaliteli renderlerine bakıldığında Samsung'un 2020'de çok fazla değiştirmeyeceği anlaşılıyor. Tek büyük fark arka taraftaki yeni ve daha hantal kamera tasarımı.

Samsung Note 20 Plus Özellikleri

Bir önceki Galaxy Note 10 modeline kıyasla Note 20 Plus'ın en belirgin özellikleri kavisli çerçeveler, eğimli kenar ve 2019 tasarımı ile hemen hemen aynı ekrana gömülü selfie kamerası. Ayrıca cihazın üst ve alt kenarda hoparlör ızgarası, şarj portu ve S Pen kalemi için ayrılan alanın Note 10 Plus'ınkiyle aynı görünüyor.

Note 20 Plus'ın boyut açısından Note 10 Plus'tan biraz daha büyük olacağını söylemek mümkün. Geçen yılın 6.8 inç AMOLED ekranı yerine 6.9 inç ekran ve aynı genişliğe (165mm uzunluk) sahip olacak Note 20 Plus, 77,2 mm genişliğinde ve 7,6 mm kalınlığında.

Samsung Note 20 Plus Kamerası

Render görsellerine göre Note 20 Plus'ın arka kasasında dört kamera sensörü bulunuyor. Bunlardan üçü dikey olarak hizalanıyor ve üçüncü kamera da periskop merceğe benziyor. Flaşın altına bakın ve bir derinlik kamerası bulunuyor ve ana kameranın 108MP olması bekleniyor.

Raporlar, Samsung'un Note 20'yi Ağustos ayında piyasaya süreceğini gösteriyor ancak bu muhtemelen devam eden COVID-19 pandemisine karşılık sadece çevrimiçi bir etkinlik olacak. Peki ya siz yeni Note 20 Plus'ı nasıl buldunuz?