SAMSUN Zeynep'in 'peruk' hayali gerçek oldu

Zeynep'in 'peruk' hayali gerçek oldu

Samsun'un Terme ilçesinde, üzerine kızgın yağ dökülmesi sonucu saç hücreleri yanan ve saçları çıkmayan Zeynep İkra Kırcel'in (4,5) peruk hayali gerçekleşti. Türkiye'nin dört bir yanından arayan yardımseverler aileye ulaşarak, küçük kıza peruk yaptırmak ve estetik ameliyata destek olmak sıraya girdi. Samsun'da kuaför işletmecisi Hüseyin Alkan'ın aldığı özel peruk, Zeynep'in başına takıldı. Saçlarına kavuşan küçük kız büyük mutluluk yaşadı.

Terme ilçesinde, 26 Aralık 2016'da komşularının evinde oynayan Selma (26) ve Emrah Kırcel (27) çiftinin tek çocukları olan Zeynep İkra Kırcel'in üzerine kızgın yağ döküldü. Ağır yaralanan Zeynep İkra, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde 2 ay boyunca tedavi gördü. Yanan saç derisine 4 ameliyatla bacak ve kalça kısmından alınan deri nakledilen Zeynep İkra, sağlığına kavuştu. Ancak dökülen kızgın yağ nedeniyle deri kısmı yanan ve saç hücreleri ölen Zeynep İkra'nın başında bir daha saç çıkmadı. Zeynep İkra, peruk hayali kurmaya başladı. Küçük kız oyuncak bebeklerin saçlarını tarayarak saç özlemini gideriyor. İnşaatlarda günlük işlerde çalışan baba Emrah Kırcel, fiyatı 2 bin ile 6 lira arasında değişen tül ve el işçiliğinden üretilen özel peruğu, maddi durumu iyi olmadığı için alamadığını söyledi.

YARDIMSEVERLER DEVREYE GİRDİ

Türkiye'nin dört bir yanından arayan yardımseverler aileye ulaşarak, küçük kıza peruk yaptırmak ve estetik ameliyata destek olmak sıraya girdi. Samsun'da kuaför işletmecisi Hüseyin Alkan'ın aldığı özel peruk, Zeynep'in başına takıldı. Saçlarına kavuşan küçük kız büyük mutluluk yaşadı.

Hüseyin Alkan'ın çocuğu için peruk getireceğini öğrendiklerinde çok mutlu olduklarını dile getiren anne Selma Kırcel, 'Artık kızım da çok mutlu. O da çok sevindi. Saçı olacağını bildiği için kızım çok mutlu oldu. Samsun'dan bir kuaförümüz geldi ve kızım için peruk getirdi. Bizde bu perukları kızımın başına taktık. Kızım çok mutlu oldu' dedi.

'DÜZENLİ TAKİP EDİP, PERUĞU DEĞİŞTİRECEĞİZ'

Düzenli olarak iki yıldır peruk yardımı yaptıklarını dile getiren Hüseyin Alkan da, 'Zeynep için de bana binlerce kişi sosyal medyadan ulaştı. Bizde elimizde mevcut olan perukları hemen hazırladık. Ailemizin yanına gelip Zeynep'i gördük ve oda dokunarak o duyguya ulaştık. Zeynep şuan çok mutlu. Kendi saçları gibi boyasız orijinal saçlar ve çocuk saçları ile yapılıyor bu peruklar. Küçük çocuklar bana not yazarak, 'Benim saçım onun saçı olsun' diyorlar. Bizim Zeynep'in bundan sonraki tedavi sürecinde de aile ile birlikte olup sürekli takip edeceğiz. Peruklar ilerleyen yıllarda değişebilir. Bununla ilgili de biz tekrardan Zeynep'i gözlemleyerek peruklarını düzenli bir şekilde değiştireceğiz? diye konuştu.

Kaynak: DHA