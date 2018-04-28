Samsun Tabip Odası Genel Kurulu

Samsun Tabip Odası 2018 yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Prof. Dr. Ahmet Tevfik Süner başkanlığındaki Samsun Hekim Grubu ve Dr. Murat Erkan başkanlığındaki Çağdaş Hekim Grubu, oda başkanlığına talip oldu.

Samsun Tabip Odası 2018 yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı Atakum Türk-İş Eğitim Merkezi Konferans Salonunda başladı. Yapılan genel kurulda geçmiş yönetim idari ve mali yönden ibra edilirken, 2018-2020 yıllarında görev yapacak yönetim için iki grup liste verdi. Prof. Dr. Ahmet Tevfik Süner başkanlığındaki Samsun Hekim Grubu ve mevcut başkan Dr. Murat Erkan başkanlığındaki Çağdaş Hekim Grubu, divan başkanlığına yönetim kurulu aday listelerini ilettiler. Genel kurul toplantısı maddelerin oylanmasının ardından konuşmalar ile devam etti.

Sünter: "Gerekli desteği vereceğinize inanıyorum"

Birçok hekimin sadece seçim zamanında hatırlandığı için odaya kayıt olmadığını ya da odadan kaydını sildirdiğini ifade eden Prof. Dr. Ahmet Tevfik Süner, "Seçim sürecindeyiz. Seçim çalışmaları kapsamında bütün Samsun'a gezdik. Hekimlerimizin sıkıntılarını dinledik ve meslek odası hakkındaki görüşlerini aldık. Bazı hekimlerimizin tabip odasına üye olmadıklarını bazı hekimlerin de üye olduktan sonra üyelikten ayrıldıklarını öğrendik. Bize, 'Odamız bizi sadece seçimlerde hatırlıyor, oy zamanı oy istemeye geliyorlar. Onun haricinde bizimle irtibat kurmuyorlar' dediler. Seçim sürecinde bir takım tartışmalar olmuş olabilir. Bugünden sonra birlik olarak bütün hekimleri kucaklayacak, hekimlerin odamıza sahip çıkacak bir yol izlemelerini sağlamamız gerekiyor. Bizim yola çıkarken belirttiğimiz bu samimiyeti ne yazık ki bazı meslektaşlarımız pek samimi bulmadılar. Bizler hekim olarak bu ülkede vatandaşlığa ve insanlarımıza hizmet etmek için yetişmiş kişileriz. Nasıl hastalara karşı yaklaşımımızda bir farklılık gözetmiyorsak, meslektaşlarımız arasında da bu ayrımı yapmamamız gerekiyor. Yarın ki seçim sonrasında sonuç ne olursa olsun birlik içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Birlik içerisinde hareket etmemiz gerektiğini ve bu konuda samimi olduğumuzu belirtiyorum. Samimiyetimizin doğrultusunda birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu, hekimlerin sorunlarının çözülmesinde ortak hareket etmemiz gerekiyor. Hepinizin benimle aynı düşünceleri paylaştığını biliyorum. Önümüzdeki süreçte gerekli desteği vereceğinize inanıyorum" dedi.

Erkan: "Hekimler 16 yıldır her şeyden çekiniyor"

Hekimlerin 16 yıldır bir çekingenlik gösterdiğini belirten Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan, "Göreve geldiğimizden beri ne yapabiliriz diye düşündük. Bazı arkadaşların eleştirilerini anlıyorum. Hekimler, özellikle son 16 yılda baskı ve korku ortamında her şeyden çekinir oldu. Aslında destekliyorlar ama bir basın açıklamasında orada olmaktan bile çekiniyorlar. Bir devlet idaresinin ve siyasal iktidarın yapması gereken, demokratikleşme için kendi bireylerini örgütlenme yönünde teşvik etmelidir. Korkutmak değildir. Beraber çalışmak bizim en fazla istediğimiz şey. Samsun'da yeni göreve gelen Sağlık İl Müdürünü ziyaret ettim. Önüne bir rapor sundum. Gerçekçi olmak gerekiyor. Türkiye'de sağlıkta dönüşümle beraber getirilen sisteme bizim doğrudan yapabileceğimiz bir şey yok. Hatta Sağlık Bakanı'nın ve Başbakan'ın da yapabileceği bir şey yok. Cumhurbaşkanı'nın da yapabileceği bir şey var mı ona da şüpheliyim. Bizim yerelde çözebileceğimiz sorunlar var. Bunları iletiyoruz ama ona da yanıt alamıyoruz. Önümüzdeki seçim sürecinin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Olağan genel kurulun seçimleri Pazar günü sabah 09.00 ile 17.00 arasında Atakum Türk-İş Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. - SAMSUN