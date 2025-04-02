Bakan Bolat boykot çağrılarına alışveriş yaparak yanıt verdi

Bakan Bolat'ı karşısında gören esnaf denetim var sandı ama...
Eski CHP'li isimden bomba iddia: Kılıçdaroğlu kazanacak imzayı topladı

Kılıçdaroğlu'nun imza işi tamam
Diploması iptal edilen İmamoğlu'na üniversiteden bir darbe daha

Diploması iptal edilen İmamoğlu'na üniversiteden bir darbe daha
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar

İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar

SAMSUN HAVA DURUMU 2 NİSAN: Samsun hava durumu nasıl? Samsun 5 günlük hava durumu tahmini!

SAMSUN HAVA DURUMU 2 NİSAN: Samsun hava durumu nasıl? Samsun 5 günlük hava durumu tahmini!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da yaşayan vatandaşlar, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumunu merak ediyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, Samsun'da sıcaklıklar nasıl olacak? Samsun'da bugün yağmur bekleniyor mu, hava durumu nasıl seyredecek? İşte, Samsun için günlük hava tahmini ve detaylar…

Türkiye genelinde uyarısı verilen soğuk hava dalgası, Samsun'da da hissedilmeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını yakından takip ediyor. Peki, 2 Nisan Çarşamba günü Samsun'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Samsun için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

SAMSUN'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava tahminlerine göre, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü Samsun'da hava yağışlı geçecek. Gün boyunca kent genelinde aralıklı sağanak yağmur bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinden itibaren başlayan yağışların gün boyunca etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının en düşük 13°C, en yüksek ise 18°C civarında olacağı öngörülüyor.

SAMSUN'DA HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

SAMSUN HAVA DURUMU 2 NİSAN: Samsun hava durumu nasıl? Samsun 5 günlük hava durumu tahmini!SAMSUN HAVA DURUMU

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.