SAMSUN HAVA DURUMU 2 NİSAN: Samsun hava durumu nasıl? Samsun 5 günlük hava durumu tahmini!

Türkiye genelinde uyarısı verilen soğuk hava dalgası, Samsun'da da hissedilmeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını yakından takip ediyor. Peki, 2 Nisan Çarşamba günü Samsun'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Samsun için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

SAMSUN'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava tahminlerine göre, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü Samsun'da hava yağışlı geçecek. Gün boyunca kent genelinde aralıklı sağanak yağmur bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinden itibaren başlayan yağışların gün boyunca etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının en düşük 13°C, en yüksek ise 18°C civarında olacağı öngörülüyor.

SAMSUN'DA HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

SAMSUN HAVA DURUMU