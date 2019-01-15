Samsun Emniyetinden "Şiddet Haritası" Açıklaması

Samsun Emniyet Müdürlüğünce, Umut Vakfı'nın araştırmaları kaynak gösterilerek Samsun asayişiyle ilgili yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Vakfın 2018 yılıyla ilgili yayımladığı "Türkiye Silahlı Şiddet Haritası"nın, basına yansıyan haberlerin istatistiği tutularak hazırlandığı, bazı basın yayın organlarının bu haritadan yola çıkılarak yaptıkları haberlerde ise haritanın resmi kurumlardan bilgi alınarak hazırlanmış gibi kamuoyuna yansıtıldığı belirtildi.

Samsun'un Karadeniz'de silahlı şiddet olaylarında birinci sırada, Türkiye'de ise 3. sırada gösterilmesinin gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünün resmi kayıtları paylaşıldı.

Nüfus yoğunluğu olarak Samsun'un Karadeniz'de birinci, Türkiye'de ise 16. sırada olduğuna işaret edilen açıklamada, Samsun'un tüm asayiş olaylarında, 100 bin kişiye düşen olay sayıları bakımından ülke genelinde 61, bölge genelinde 16. sırada olduğu vurgulandı.

Kişiye karşı işlenen suçlar bakımından ise bu sıralamanın ülke genelinde 52, Karadeniz Bölgesi'nde 16. sıra olduğu belirtildi.

Ateşli silahla işlenen tüm olay sayısı bakımından Samsun'da 2018 yılında 211 olay meydana geldiği aktarılan açıklamada, bu olayların 22'sinin ölümle, 189'unun ise yaralamayla sonuçlandığı bildirildi.

Kaynak: AA