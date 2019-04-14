Samsun'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden 2 Kardeş Toprağa Verildi
SAMSUN (AA) - Samsun'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 2 kardeş, Kavak ilçesinde toprağa verildi.
SAMSUN (AA) - Samsun'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 2 kardeş, Kavak ilçesinde toprağa verildi.
Kazada hayatını kaybeden Dursun Ali Şakşak (29) ile kardeşi Oğuzhan Şakşak'ın (25) cenazeleri Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Kavak ilçesine getirildi.
Yaşardoğu Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alınmasının ardından kardeşler için Merve Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı.
Şakşak ailesinin üç çocuğundan, bekar oldukları öğrenilen Dursun Ali ve Oğuzhan Şakşak, Merkez Şehir Mezarlığında defnedildi.
Oğuzhan Şakşak, adını koyan babaannesi Satı Şakşak'ın, Dursun Ali Şakşak da adını aldığı dedesi Dursun Şakşak'ın yanında dualarla toprağa verildi.
Cenazeye, Şakşak ailesi, yakınları ile Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Samsun - Ankara kara yolunun Mahmutlu mevkisinde dün gece meydana gelen kazada, Dursun Ali Şakşak'ın kullandığı 55 H 5300 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki Mehmet Nuri Efe yönetimindeki 38 SZ 131 dorse plakalı tırla çarpışmış, kazada Dursun Ali Şakşak ile kardeşi Oğuzhan Şakşak olay yerinde hayatını kaybetmişti. Araçta bulunan Mikail Doğanay (22) yaralanmıştı.