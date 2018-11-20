Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun'da 3 otomobil ve 1 minibüsün çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesinin Mevlana Mahallesi Serhat Caddesi üzerinde saat 08.15'te meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Okan Turan idaresindeki 55 AZN 75 plakalı otomobil rampa aşağı inerken önündeki Yeter Kanbay yönetimindeki 55 AGK 56 plakalı otomobile arkadan çarptı. Bu sırada arkadan gelen Doğukan Doğan'ın kullandığı 55 LZ 173 minibüs de 55 AZN 75 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Yeter Kanbay ile diğer otomobilde bulunan Esra Turan yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN