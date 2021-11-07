Samsun'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
Samsun'un Yakakent ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
YAKAKENT, SAMSUN (AA) - Samsun'un Yakakent ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Muhammet Balcı'nın kullandığı 55 TA 283 plakalı traktör, Kuzören Mahallesi Keçiören mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek uçuruma yuvarlandı.
Kazada, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri
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