Samsun'da toplu iftarda 17 kişiye ceza

SAMSUN'ın Salıpazarı ilçesinde, iftarda bir araya gelen 17 kişiye toplam 14 bin 620 TL ceza kesildi.

SAMSUN'ın Salıpazarı ilçesinde, iftarda bir araya gelen 17 kişiye toplam 14 bin 620 TL ceza kesildi.

Salıpazarı ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma, belirlenen adresteki eve baskın yaptı. Evde, iftar için il dışından gelenlerin de olduğu 17 kişinin bulunduğu belirlendi. Ekipler, bu kişilere koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 14 bin 620 TL ceza kesti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN