Samsun'da Terziden "Askıda Elbise" Uygulaması

Samsun'un Havza ilçesinde terzilik yapan 60 yaşındaki Hasan Gündüz, hayata geçirdiği "askıda elbise" uygulaması ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyor.

Yaklaşık 50 yıl önce terzilik mesleğine çırak olarak başlayan Gündüz, 1981 yılında kendi iş yerini açtı.

Bugüne kadar terzilik yaparak geçimini sağlayan Gündüz, 2 yıl kadar önce "askıda elbise" uygulamasını hayata geçirmeye karar verdi.

Gündüz, hayırseverler tarafından kendisine bırakılan elbiselerin onarımı ve ütüsünü yaptıktan sonra iş yeri önünde bulunan askıya asıyor.

İhtiyaç sahipleri de buradan istediklerini elbiseyi alma imkanı buluyor.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı dayanışma çağrısı üzerine aklına, "askıda elbise" uygulamasını hayata geçirmenin geldiğini söyledi.

Önce evinde bulunan çocuk giysilerini onararak iş yerinin dışındaki askıya astığını belirten Gündüz, bunu gören esnaf komşularının da kendisine destek verdiğini anlattı.

Askıdaki elbiselere en çok ilçede pazar kurulan salı ve cuma günleri talep olduğunu dile getiren Gündüz, şöyle konuştu:

"O günler kırsal kesimden gelen çok oluyor, elbiselerin çoğunluğu kırsal kesime gidiyor. Bazıları almaya çekiniyor ve dükkana girerek elbiseyi bana gösterip, 'Şu elbiseyi bana verir misin?' diyor. Ben de istediği elbiseyi alıp poşete koyup veriyorum. Ben fakir zengin aramam, dışarıya astığım elbiseleri ihtiyacı olan alıyor."

Giysi yardımında bulunmak isteyenlere seslenen Gündüz, "Ellerinde bu tür elbiseleri olup da verecek yer bulamayanlar bana getirsin. Ben askıya takayım, ihtiyacı olanlar alsın." ifadelerini kullandı.