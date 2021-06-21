Samsun'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Çarşamba ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Çarşamba ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Hacılıçay Mahallesi, Karamustafalı yolunda Muammer Can Karatay'ın (28) kullandığı 55 AAC 187 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü ve 2 kişi araçta sıkıştı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman