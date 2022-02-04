Samsun'da otomobildeki cinayetle ilgili bir kişi daha tutuklandı - Haberler
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Samsun'da otomobildeki cinayetle ilgili bir kişi daha tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da otomobildeki cinayetle ilgili bir kişi daha tutuklandı

Samsun'da bir kişinin otomobilde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir kişinin otomobilde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Eskişehir Sokak üzerinde 25 Ocak gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 çocuk babası Mustafa Yağbasan (39), içinde bulunduğu otomobilin şoför koltuğunda otururken silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu kafasından vurulan Mustafa Yağbasan, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili galerici İ.D.'yi (43) gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen İ.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce de 3 kişi tutuklanmıştı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Yağbasan, Hastane, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Haber

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