Samsun'da Korkunç Kaza! Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Samsun'un Alaçam İlçesinde güreş izlemeye giden ailenin aracı aniden kontrolden çıkınca 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Yuvarlanan araçtan minik bekir hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

GELENEKSEL GÜREŞLERİ İZLEMEYE GİDİYORLARDI

Alaçam İlçesi Bengü Yaylası'nda geleneksel güreşlerin yapıldığı alana giden Ali Bedir (41) yönetimindeki 16 ND 328 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yolun sağındaki 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobildeki Batuhan Bedir (10) olay yerinde öldü, sürücü Ali Bedir, Hüseyin Bedir (62), Hasine Bedir (58), Arife Bedir (37), Semra Bedir (16) ve Alperen Bedir (3) yaralandı.

BAFRA DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Batuhan Bedir'in cesedi ise otopsi yapılmak üzere Bafra İlçe Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.