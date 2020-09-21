Samsun'da otomobil kamyonun altına girdi: 1'i çocuk 5 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da otomobil kamyonun altına girdi: 1'i çocuk 5 yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde dinlenme tesislerinde park halindeki kamyona arkadan çarpan otomobil içerisindeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil kamyonun altına girdi: 1'i çocuk 5 yaralı
21.09.2020 15:24 | Son Güncelleme: 21.09.2020 15:28

Samsun'un Terme ilçesinde dinlenme tesislerinde park halindeki kamyona arkadan çarpan otomobil içerisindeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan 34 AFU 317 plakalı otomobil sürücüsü Adil Dumlu (30), direksiyon hakimiyetini kaybederek tesiste park etmiş kamyonun altına girdi. Meydana gelen kazada araç kamyonun altında sıkışırken, sürücü Adil Dumlu, Mariye Dumlu (63), Medine İkbal Dumlu (25), Elif Dumlu (22) ve 3 yaşındaki Tolgahan Dumlu yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından sıkıştıkları araç içerisinden çıkartılan yaralılar Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Erkan Kandemir Fahrettin Koca Emmanuel Macron Canan Kaftancıoğlu
Magazin Hazal Kaya Barış Falay Demet Akalın İsmail Dümbüllü
Spor Babel Falcao Malcolm Thomas Josef De Souza Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Bursa Atama Niğde
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da otomobil kamyonun altına girdi: 1'i çocuk 5 yaralı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 15:32:47. #1.14#
title