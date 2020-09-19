Samsun'da kontrolü kaybeden sürücü refüje çıktı
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Samsun'da kontrolü kaybeden sürücü refüje çıktı

Samsun'da yağış sonrası kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çıktı.

Samsun'da kontrolü kaybeden sürücü refüje çıktı
19.09.2020 14:39 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:43

Samsun'da yağış sonrası kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çıktı. Kazada araç sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ordu – Samsun karayolunda seyir etmekte olan Ünal Şahin idaresindeki 55 AVJ 46 plakalı otomobil, yağış sonrası kayganlaşan asfalt üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı. Çarpmanın şiddetiyle orta refüjde ters dönen otomobilde bulunan araç sürücüsü Ünal Şahin, kazayı hafif yaralı olarak atlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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