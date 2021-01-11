Samsun'da, İstiklal Marşı coşkusuna balkonlardan katıldılar
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Samsun'da, İstiklal Marşı coşkusuna balkonlardan katıldılar

11.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:53
Samsun'da, İstiklal Marşı coşkusuna balkonlardan katıldılar

SAMSUN'da Arıburnu İlkokulu'nda okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik eden öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu.

SAMSUN'da Arıburnu İlkokulu'nda okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik eden öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu.

Samsun'da bulunan Arıburnu İlkokulu'nda yapılan törene katılan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen okul personeli ile birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Okul çevresinde bulunan binaların bayraklarla donatıldığı törende renkli görüntüler ortaya çıktı. Öğrenciler de balkonlardan İstiklal Marşı'na eşlik etti. 

'OKULLARIMIZ EN GÜVENLİ YER'

2020-2021 salgının gölgesinde başladığını belirten Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Belli sınıflar düzeyinde yüz yüze eğitimi başlatmıştık. Salgının hızı artınca yüz yüze eğitime ara vermek zorunda kaldık.  Okul heyecanımızı diri tutmak ve heyecanımızı toplumla paylaşmak için çocuklarımızın yeniden ses vermelerini arzu ettik. 81 ilimizde olduğu gibi Samsun'da da bugün yaklaşık 1400 okulumuzda saat 10.00 itibariyle İstiklal Marşı'mız söylendi.  Okulda bulunan personellimizin de katılımıyla heyecanımızı gür bir sesle söylemiş olduk. Civarda bulunan evlerimizde bulunan velilerimizde asmış oldukları bayraklarla heyecanımıza ortak oldular. Toplumun büyük bir kesiminde de heyecanla paylaşıldığını biliyoruz. Maske, mesafe ve hijyene dikkat ettiğimiz takdirde okullarımızın en güvenli, en temiz yerler olduğunu biz geçmişte gösterdik ve bundan sonra da göstereceğiz. Koronavirüs tedbirlerine uymak şartıyla okullarımızı yeniden yüz yüze açmanın heyecanını bekliyoruz. Tüm toplumumuzdan da bize destek vermelerini özellikle rica ediyoruz" dedi.


Samsun'da, İstiklal Marşı coşkusuna balkonlardan katıldılar
Samsun'da, İstiklal Marşı coşkusuna balkonlardan katıldılar
Samsun'da, İstiklal Marşı coşkusuna balkonlardan katıldılar
Samsun'da, İstiklal Marşı coşkusuna balkonlardan katıldılar
Samsun'da, İstiklal Marşı coşkusuna balkonlardan katıldılar
Samsun'da, İstiklal Marşı coşkusuna balkonlardan katıldılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Miraç ŞENTÜRK

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