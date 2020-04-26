Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
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Ferrari, İlkadım, Samsun, Güncel, Haber

Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu

Samsun'da üzerine kayıtlı 1.5 milyon lira değerinde Ferrari marka otomobil bulunan vatandaş, Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından verilen bin liralık yardıma başvurdu.

26.04.2020 09:56 | Son Güncelleme: 26.04.2020 10:04
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu

Samsun'da üzerine kayıtlı 1.5 milyon lira değerinde Ferrari marka otomobil bulunan bir kişi, İlkadım Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na başvurarak bin liralık yardım istedi.

Bin liralık yardım için başvuru yapan kişinin üzerinde 1.5 milyon liralık Ferrari araba olduğu ortaya çıktı.

ARKADAŞINA AİT OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Cumhuriyet'ten Cemil Ciğerim'in haberine göre, yardım talebinde bulunan kişinin müracaatı e-devlet üzerinden yaptığını, aracı kullanmadığını, sadece üzerine kayıtlı olup arkadaşına ait olduğunu söylediği öğrenildi.

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