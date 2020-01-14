: Samsun'da çöpte bulunan parçalanmış cesetle ilgili Irak uyruklu 12 kişi gözaltına alındı

14.01.2020 19:14 | Son Güncelleme: 14.01.2020 19:22

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir çöp konteynerinde bulunan cesetle ilgili 12 Iraklı gözaltına alındı. Ayrıca cesedin kayıp parçaları iki ayrı çöp poşeti içinde bulundu.

POLİS CESEDİN KAYIP PARÇALARININ BULUNMASI İÇİN ALARMA GEÇMİŞTİ

Samsun'da belediye işçileri çöp kamyonunu preslemeden önce kontrol ettikleri sırada poşetin içinde 40-45 yaşlarında bir erkek cesedi olduğunu fark etti. Yapılan incelemde cesedin kafasının ve gövdesinin poşet içinde çöp konteynerine atıldığı, belinden aşağısı ve kollarının ise kayıp olduğu anlaşıldı. Parçalanan cesedin geri kalan parçalarının bulunması için Samsun polisi alarma geçti. Şehirdeki bütün çöp konteynerinin içi ve çöp kamyonları ile çöp boşaltılan yerlerde arama başlatıldı.

CESEDİN KAYIP PARÇALARI BULUNDU

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle bekçileri saat 21.30 sıralarında Reşadiye Mahallesi Çaykara Sokak üzerinde bir çöp konteynerini kontrol ettiklerinde iki ayrı çöp poşeti içinde cesedin kolları ve ve kayıp bacaklarını buldu.

GÖZALTINA ALINAN 12 KİŞİ DE IRAK UYRUKLU

Yapılan araştırmalar sonucu öldürülen kişinin Irak uyruklu olduğu öğrenildi. Cinayetler ilgili dün 7 kişi, bugün de bir eve düzenlenen operasyonda 5 kişi olmak üzere Irak uyruklu 12 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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